Сборная Украины проиграла матч отборочного турнира чемпионата мира-2019 по баскетболу. Она уступила команде из Черногории со счетом 74:76. Об этом речь идет на официальном сайте соревнований.

Команды сражались в пятницу, 22 февраля, во Дворце спорта в Киеве. Украинцы активно начали матч и выиграли первую четверть со счетом 34:17. Но уже во второй четверти счет был 8:9 в пользу соперника и 42:26 в общем счете. И после большого 15-минутного перерыва черногорцы завладели преимуществом, поддерживая высокий темп игры. Они завершили 3-ю четверть со счетом 25:18 в свою пользу, максимально приблизившись к хозяевам в общем счете - 60:51.

В заключительном, четвертом периоде в какой-то момент черногорцы выигрывали 14:1, а общий счет достиг 57:65 в пользу соперника, однако позже счет стал 63:65 за 5 минут до конца основного времени игры. В концовке матча, в "игре нервов" более удачливыми выглядели черногорцы, которые решили свою задачу, переиграв соперника.

Украина проиграла борьбу за выход на ЧМ-2019, который состоится осенью этого года в Китае.

Видео: YouTube/ FIBA

Напомним, женская сборная Украины по баскетболу добилась права сыграть на Евробаскете-2019.

Также мы писали, что до этого, осенью 2018 года, Украина завершила неожиданной победой матч с Испанией в отборе на ЧМ-2019 по баскетболу.