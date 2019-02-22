Украинская певица Ани Лорак, которая недавно засветилась в деле о громком разводе, порадовала своих поклонников известием о скором выходе новой песни. Анонс она разместила на своей странице в Instagram.

"А вы ждете новую песню? Готовлю для вас суперпремьеру!", - написала она, прикрепив новый снимок. На нем она - как всегда - в сексуальном соблазнительном образе: розовом брючном костюме и открытом топе, который открывает ее грудь и спортивный живот.

В комментариях к новому посту - в основном хорошее. Подписчики певицы пишут, что очень ждут новый трек, а сама Ани выглядит просто прекрасно.

Скриншот: Instagram/ anilorak

Напомним, в сети по видео выясняют, беременна Ани Лорак или так сильно поправилась.

Также мы писали, что поклонники раскритиковали Лорак за наряды и обувь, как у Киркорова.