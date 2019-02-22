Пресс-служба Дмитрия Фирташа заявила, что информация опубликованная в ряде изданий о том, что якобы австрийский суд разрешил экстрадицию украинского бизнесмена в США, является перепечаткой материала двухлетней давности.

"Информация, распространенная рядом украинских медиа о том, что австрийский суд якобы разрешил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США, является новостью двухлетней давности, первоначально опубликованной 21 февраля 2017 года", - пишет пресс-служба Group DF.

Также сообщается, что с начала 2019 года никаких заседаний, касающихся дела об экстрадиции Дмитрия Фирташа, ни в австрийском, ни в других судах не происходило, новых решений не выносилось.

"Мы считаем появление такой информации намеренным информационным вбросом и частью продолжающейся кампании по дискредитации Дмитрия Фирташа. В свою очередь, это в очередной раз подтверждает, что преследование Дмитрия Фирташа политически мотивировано", - сказано в заявлении.

Напомним, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму в $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США.

30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Дмитрия Фирташа в эту страну, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре прокуратура США подала апелляцию на это решение. В феврале 2017 года было принято решение о допустимости экстрадиции бизнесмана, но в декабре суд Австрии решил пересмотреть вердикт об экстрадициии Фирташа в США.