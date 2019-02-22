Немецкая авиакомпания Lufthansa решила бороться со скиплаггерами - пассажирами, которые приобретают более дешевые рейсы с пересадками и пропускают стыковочный рейс, требуя при этом компенсацию. Об этом со ссылкой на CNN сообщает ВВС.

Lufthansa подала в суд на пассажира за то, что тот пропустил стыковочный рейс, потребовав компенсацию в размере более 2000 долларов. Он приобрел билет из Сиэтла в Осло и пропустил последний стыковочный рейс при пересадке во Франкфурте. В авиакомпании полагают, что в Осло он лететь не собирался, а хотел прибыть во Франкфурт, прямые билеты куда стоят дороже.

Такие действия называют "скиплаггинг" (от англ. skiplagging - пропуск последнего сегмента полета - так называемого плеча - на рейсах с пересадкой). Схема возможна потому, что стыковочные рейсы, как правило, предполагают пересадку в городе, где находится основной хаб авиакомпании. Такой перелет может быть дешевле, чем прямой рейс до места пересадки, так как стоимость авиабилетов определяется не расходами на перелет, а спросом на выбранное направление.

Снижая цены на непопулярные направления, авиакомпании преследуют две основные задачи: реклама и дозагрузка рейсов. Как правило, пересадка осуществляется в узловых аэропортах авиакомпании и обходится ей значительно дешевле, чем если бы осуществлялась в каком-либо другом пункте.

Аналитик Джон Грант из консалтинговой компании JG Aviation Consultants утверждает, что скиплаггинг - не такое уж новое явление. Но число пассажиров, пользующихся такой схемой, становится все больше. Впрочем, увеличилось и число сайтов, помогающих пассажирам купить билеты по этой схеме. На одном из таких сайтов довольно просто объясняются основные преимущества "скиплаггинга". Прямой перелет из Атланты в Орландо стоит 250 долларов, а стыковочный рейс из Атланты в Даллас с пересадкой в Орландо - 130 долларов. "Заплатите 130 долларов и выходите в Орландо!" - говорится на сайте.

При этом авиакомпании несут финансовые потери из-за скиплаггеров. Пассажир, против которого Lufthansa подала иск, хотел добраться до Берлина, куда он улетел другим рейсом, пропустив рейс Франкфурт - Осло.

Авиакомпания обвиняет пассажира в нарушении условий контракта и в качестве компенсации требует выплатить 2300 долларов, которые авиакомпания, как она утверждает, потеряла из-за намеренного пропуска стыковочного рейса. Однако суд в Берлине в декабре отклонил иск авиаперевозчика. В авиакомпании заявили, что подадут апелляцию.

Напомним, каждый четвертый рейс украинской авиакомпании в прошлом году не смог вылететь вовремя.

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