В пятницу, 22 февраля, в селе Жидичев на Волыни происходит очередной захват храма УПЦ. Об этом "Стране" сообщил глава пресс-службы Волынской епархии УПЦ Олег Точинский.

Он рассказал, что представители УПЦ КП захватили храм Святого Николая Чудотворца в селе Жидичев. Накануне здесь были проведены территориальные собрания о переходе прихода в ПЦУ. После этого порядка 70 человек штурмовали храм, на место приехали правоохранители.

"Днем эти люди срезали замки, хотя их в окружении держала полиция, можно сказать, что они препятствовали работе полиции. Когда они зашли внутрь - начали проводить какую-то инвентаризацию, а чуть позже присоединились студенты духовной семинарии УПЦ КП. Нас во внутрь до сих пор не пускают", - рассказал Олег Точинский.

На данный момент на месте до сих пор работает полиция, должна прибыть следственно-оперативная группа.

Напомним, по состоянию на конец февраля 2019 года только 36 приходов УПЦ МП из 12 тысяч по Украине перешли в ПЦУ, еще 23 были захвачены рейдерским путем. При этом в УПЦ утверждают, что при таких захватах власть религиозную общину отождествляет с территориальной и вмешивается в церковные дела.

Так, например, в селе Поховка Ивано-Франковской области произошел очередной захват храма УПЦ МП. 13 января с нарушением правил тут провели собрание села, после этого сторонники ПЦУ ночью взломали замки в местном Благовещенском храме и сменили их, а 18 января провели в нем богослужение.

А утром в субботу, 16 февраля, в селе Пески Волынской области сторонники ПЦУ срезали замки с дверей местного Свято-Георгиевского храма УПЦ.