Специалисты Европейского космического агентства обнародовали фотоснимки с поверхности Марса, на которых видны ручьи и долины. Как считают ученые, это высохшие русла древних рек, которые когда-то текли по поверхности Красной планеты, сообщает Daily Star.

Исследователи считают, что раньше планета имела более теплую и влажную атмосферу, а на ее поверхности постоянно текла вода. В районе южной марианской возвышенности под названием Гюйгенс ученые обнаружили следы рек, которые были сформированы около четырех миллионов лет назад.

"Исследования последних лет все более убедительно указывают на то, что планета когда-то имела толстую и плотную атмосферу, которая была способна сохранять большее количество тепла. Такие условия могли облегчить и поддерживать поток жидкой воды на поверхности", - говорится в сообщении Европейского космического агентства.

"Хоть таких условий больше нет, мы видим четкие следы былой активности воды, следы от которой простираются по марсианской поверхности", - говорится в сообщении. Теперь ученые интересуются, мог ли древний климат поддерживать жизнь на Марсе. Ведь его обнаружение всегда было "ключевой темой всего исследования" планеты.

"В следующем году Европейское космическое агентство и "Роскомсос" запустят миссию ExoMars с аппаратом на борту, который недавно был назван именем Розалинды Франклин, а также поверхностную научную платформу. Этот аппарат объедет интересные места, где проведет буровые работы в поисках признаков жизни под поверхностью. Эта миссия первая в своем роде", - говорится в сообщении агентства.

Также мы писали, что опубликовано видео полного маршрута марсохода Opportunity по Красной планете за 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Европейском космическом агентстве объявили, как и в чью честь назовут новый марсоход.