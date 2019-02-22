В пятницу, 22 февраля, на трассе Киев - Чоп в селе Грушвица в Ровенской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли трое людей. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Ровенской области.

34-летняя жительница города Днепр за рулем Porsche Cayenne ехала в направлении Львова. Она не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем Daewoo. Полицейские сообщили, что по данным медицинского освидетельствования женщина была трезва.

В результате ДТП 55-летний водитель автомобиля Daewoo и 53-летняя пассажирка, жители села Голосковичи Львовской области, погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка легковушки, 30-летняя женщина, скончалась в больнице.

В машине также ехала пятилетняя девочка. Ее без сознания доставили в реанимацию. В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров легковушки Daewoo Sens, пассажиры Porsche Cayenne не пострадали.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Фото: rv.npu.gov.ua

Напомним, под Киевом в ДТП с выехавшей на встречную полосу маршруткой пострадали 10 человек.

Также мы писали, что в Виннице произошло смертельное ДТП микроавтобуса и грузовика. Погибло трое иностранцев.