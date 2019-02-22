"Утешаетесь едой, алкоголем или наркотиками?" В пятницу Супрун описала признаки выгорания на работе
Глава Минздрава Ульяна Супрун вместе с Дарьей Озерной из UA: Радио Культура рассказала о выгорании на работе, его симптомах и как с ним бороться. Соответствующий пост опубликован на странице чиновницы в социальной сети Facebook.
Она подчеркнула, что стоит понимать, что выгорание отличается от простой усталости. "Когда мы устали, отдых, достаточное количество сна и питательная пища помогают восстановить энергию и работоспособность. Но они не помогут, когда речь идет о выгорании", - пишет Супрун.
Также медик отметила, что чувство выгорания напоминает депрессию. Среди симптомов отсутствие сил, плохое настроение и эмоциональная нестабильность, нарушение пищевого поведения и сна, и неуверенность в своем профессионализме или способностях. Кроме того, часто выгорание сопровождается цинизмом в отношении работы и коллег. Также могут проявляться и физические симптомы, среди которых головная боль, головокружение, желудочно-кишечные боли, учащенное сердцебиение или одышка.
По словам Супрун, установить что именно происходит в теле во время выгорания трудно, поскольку единого маркера выгорания не существует. Но довольно часто при этом сильно нарушается ось регуляции гипоталамус-гипофиз-надпочечники.
"Она определяет, например, нашу утреннюю бодрость, адекватную реакцию на стресс и способность его пережить. При выгорании гормон кортизол больше не выделяется утром — поэтому уже в начале кажется, что нет сил. Кортизол не выделяется и в ответ на стрессовый фактор, или же тело не реагирует на него как следует", - уточняет она.
В остальном, как отмечает Супрун, сильно нарушается работа иммунной системы, и люди, выгорев, рискуют заболеть болезнями сердца и сосудов или развить хроническое воспаление и даже связанную с ним депрессию. Выгорание увеличивает риск диабета 2 типа, гипертензии, бессонницы и уязвимости инфекциями.
Кроме того, выгорание на работе может повторяться, в связи с чем стоит научиться вовремя распознавать его приближение, стараться не допускать и иметь план действий на случай кризиса, вплоть до смены деятельности.
Для определения выгорания глава ведомства рекомендует ответить на такие вопросы:
- Стали ли вы в последнее время циничнее?
- Надо себя заставлять что-то делать?
- Вас раздражают клиенты, пациенты, коллеги, люди рядом?
- Постоянно энергия на нуле, и вы непродуктивны?
- Трудно сосредоточиться?
- Результаты не удовлетворяют?
- Утешаетесь едой, алкоголем или наркотиками?
- Нарушилось пищевое поведение, то есть либо переедаете, либо потеряли аппетит?
- Появилась бессонница?
- Болит голова, тошнит, появились новые проблемы со здоровьем?
Тем, кто столкнулся с этим явлением, Супрун советует "отдыхать и быть в безопасности и уюте до нескольких месяцев, искать поддержки, изменить свои ценности и попытаться переключиться на спорт или хобби, чтобы не думать о работе". Кроме того, она рекомендует уменьшить "пользование гаджетами, делать перерыв между проектами, не работать сверхурочно, если нет сил, больше общаться за пределами профессионального круга и учиться говорить нет".
Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун
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