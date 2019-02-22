Глава Минздрава Ульяна Супрун вместе с Дарьей Озерной из UA: Радио Культура рассказала о выгорании на работе, его симптомах и как с ним бороться. Соответствующий пост опубликован на странице чиновницы в социальной сети Facebook.

Она подчеркнула, что стоит понимать, что выгорание отличается от простой усталости. "Когда мы устали, отдых, достаточное количество сна и питательная пища помогают восстановить энергию и работоспособность. Но они не помогут, когда речь идет о выгорании", - пишет Супрун.

Также медик отметила, что чувство выгорания напоминает депрессию. Среди симптомов отсутствие сил, плохое настроение и эмоциональная нестабильность, нарушение пищевого поведения и сна, и неуверенность в своем профессионализме или способностях. Кроме того, часто выгорание сопровождается цинизмом в отношении работы и коллег. Также могут проявляться и физические симптомы, среди которых головная боль, головокружение, желудочно-кишечные боли, учащенное сердцебиение или одышка.

По словам Супрун, установить что именно происходит в теле во время выгорания трудно, поскольку единого маркера выгорания не существует. Но довольно часто при этом сильно нарушается ось регуляции гипоталамус-гипофиз-надпочечники.

"Она определяет, например, нашу утреннюю бодрость, адекватную реакцию на стресс и способность его пережить. При выгорании гормон кортизол больше не выделяется утром — поэтому уже в начале кажется, что нет сил. Кортизол не выделяется и в ответ на стрессовый фактор, или же тело не реагирует на него как следует", - уточняет она.

В остальном, как отмечает Супрун, сильно нарушается работа иммунной системы, и люди, выгорев, рискуют заболеть болезнями сердца и сосудов или развить хроническое воспаление и даже связанную с ним депрессию. Выгорание увеличивает риск диабета 2 типа, гипертензии, бессонницы и уязвимости инфекциями.

Кроме того, выгорание на работе может повторяться, в связи с чем стоит научиться вовремя распознавать его приближение, стараться не допускать и иметь план действий на случай кризиса, вплоть до смены деятельности.

Для определения выгорания глава ведомства рекомендует ответить на такие вопросы:

Стали ли вы в последнее время циничнее?

Надо себя заставлять что-то делать?

Вас раздражают клиенты, пациенты, коллеги, люди рядом?

Постоянно энергия на нуле, и вы непродуктивны?

Трудно сосредоточиться?

Результаты не удовлетворяют?

Утешаетесь едой, алкоголем или наркотиками?

Нарушилось пищевое поведение, то есть либо переедаете, либо потеряли аппетит?

Появилась бессонница?

Болит голова, тошнит, появились новые проблемы со здоровьем?

Тем, кто столкнулся с этим явлением, Супрун советует "отдыхать и быть в безопасности и уюте до нескольких месяцев, искать поддержки, изменить свои ценности и попытаться переключиться на спорт или хобби, чтобы не думать о работе". Кроме того, она рекомендует уменьшить "пользование гаджетами, делать перерыв между проектами, не работать сверхурочно, если нет сил, больше общаться за пределами профессионального круга и учиться говорить нет".

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

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