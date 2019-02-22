В сети появилось видео, как летела по улице Лютеранской фура Renault Magnum, груженная кирпичами, которая потом съехала по ступеням и перевернулась на Крещатике.

Видео опубликовал "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в пятницу, 22 февраля, около 06:20. На пути своего движения груженный кирпичами грузовик Renault протаранил автомобиль Toyota, снес дорожный знак и ситилайт и скатился по ступеням в арку и вылетел на центральную улицу украинской столицы.

По данным полиции, по предварительной информации, у грузовика отказали тормоза. Пострадали двое мужчин, находившихся в кабине, которые якобы спали. Врачи оказали им необходимую медицинскую помощь.

Видео: Facebook/ Киев Оперативный

Ранее мы писали, что, по предварительной информации, оба водителя спали в грузовике Renault Magnum на улице Лютеранской. Когда они проснулись, то грузовик уже мчал вниз, но тормоза не срабатывали. Фура повредила припаркованные авто и остановился в арке. Водители получили незначительные телесные повреждения.

Также мы писали о том, в центре Днепра женщина внезапно решила перебежать дорогу и погибла под грузовиком.