Сегодня, 22 февраля, вступило в силу постановление правительства Украины о новом Порядке выезда за границу на отдых и оздоровление групп детей, включая сирот и лишенных родительской опеки в возрасте от 7 до 18 лет. Об этом сообщает Юрлига.

Отмечается, что новые правила не распространяются на выезд детей с родителями (опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями) в туристическое путешествие и с другой целью (участие в международных мероприятиях, образовательных, культурных, спортивных программах).

Согласно новому Порядку, каждый ребенок должен иметь загранпаспорт. Согласие на выезд по месту жительства детей в течение 10 дней от даты поступления документов выдает управление соцзащиты населения областных и Киевской городской госадминистраций.

Минсоцполитики предоставляет согласие на выезд группы детей из разных регионов Украины, детей из зон безопасности, прилегающих к району боевых действий, районов осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. А также, если организатором является управление соцзащиты.

В случае предоставления официального приглашения другим государством, ведомство поручает управлениям соцзащиты подбор детей и подготовку необходимых сопроводительных документов для получения согласия на выезд.

Организатор не меньше чем за 15 рабочих дней до выезда должен подать (направить по почте) соответствующему органу заявление и необходимые документы, среди которых:

список принимающих семей (с подтверждением их данных, отсутствия зависимостей и судимости);

нотариально заверенные копии согласия опекунов;

список группы детей и сопровождающих;

нотариально заверенная копия договора о предоставлении услуг в сфере отдыха и оздоровления детей и приглашения на украинском языке и языке государства, в которое выезжает группа детей;

нотариально заверенные копии учредительных документов организатора и извлечения из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований о его регистрации;

описание маршрута от местожительства до места отдыха и оздоровления и в обратном направлении, в котором отмечаются виды транспорта, время пребывания в дороге, места и длительность транзитных остановок и условия питания в течение пути, место сбора группы детей, контактные данные ответственного за перевозку детей к месту сбора группы;

справки о состоянии здоровья каждого ребенка и тому подобное.

На пограничном контроле проверяют такие документы:

согласие на выезд группы детей, выданное соответствующим органом;

список группы детей и сопровождающих;

загранпаспорты;

нотариально заверенное согласие обоих родителей (опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей) ребенка на выезд за границу или нотариально заверенное согласие одного из родителей (в отдельных случаях), а также копии указанных документов, которые заверяются организатором;

нотариально заверенное согласие, выданного руководителем заведения здравоохранения, образования или другого детского учрежедения, в котором проживают сироты;

оригиналы или нотариально заверенные копии документов, которые подтверждают статус и права опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей.

После прибытия группы детей на территорию другой страны, организаторы в течение суток должны сообщить заграничному дипломатическому учреждению Украины о месте и сроке пребывания группы, количестве детей и номерах контактных телефонов и предоставляет копию загранпаспорта сопровождающих.

Для проверки организатора групповой поездки детей, среди которых находится ваш ребенок, можно обратиться к системе мониторинга CONTRAGENT.

Также мы писали, что в Ровенской области в учебные заведения не пустят непривитых от кори детей.

Ранее мы писали, что Кабмин сегодня займется борьбой с бедностью и новым национальным парком.