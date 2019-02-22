Все кандидаты в президенты Украины получат по 15 минут эфирного времени и выступят на Общественном телевидении, а также на Общественном радио. Об этом сообщает официальный сайт ЦИК Украины.

Согласно дополнению к постановлению ЦИК Украины от 21 февраля об утверждении результатов жеребьевки о предоставлении кандидатам в президенты Украины эфирного времени для проведения предвыборной агитации за счет государственного бюджета страны, каждый из кандидатов будет иметь по четверть часа эфирного времени в каждый из дней.

Действующий президент Украины Петр Порошенко обратится со своим предвыборным выступлением на канале Общественного телевидения Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) 4 и 16 марта в 19:10, кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко - в эти же дни, но в 19:30.

Шоумен Владимир Зеленский выступит со своими 15-минутными обращениями, как предусмотрено для каждого из кандидатов, 9 и 23 марта в 19:30.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обратится к украинцам 10 и 24 марта в 20:08. Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко выступит на Общественном ТВ 11 и 26 марта в 19:10. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 2 и 14 марта в 20:08.

Календарь выступлений всех кандидатов в президенты Украины на Общественном ТВ смотрите здесь:

На Общественном радио НОТУ Порошенко выступит 7 и 16 марта, Зеленский - 7 и 19 марта, Тимошенко и Ляшко - 1 и 12 марта, Гриценко - 8 и 21 марта, Бойко - 2 и 13 марта.

Календарь выступлений всех кандидатов в президенты Украины на Общественном Радио смотрите здесь:

Напомним, жеребьевка определила, в каком порядке кандидаты в президенты будут агитировать на ТВ.

Также мы писали, что названы три основные манипуляции на выборах президента Украины.