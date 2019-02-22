В пятницу, 22 февраля, на столицу Украины надвинулась небольшая облачная атмосферная область. Именно поэтому на улице сейчас так холодно. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, ночью будет идти снег и погода остается морозной, особенно на фоне порывистого ветра. Однако завтра в субботу, 23 февраля, осадков в Киеве не предвидится, хотя морозная погода останется на некоторое время.

Синоптик порекомендовала одеваться теплее и не забывать носить шапки. "Шапки - обязательно!", написала Диденко.

Ранее мы писали о том, как изменится погода в Украине в ближайшие дни. 23-24 февраля в столицу придут морозы, ночью предполагается -6...-9 градусов, на окраинах, при прояснениях до -10 градусов.

Также мы сообщали, что синоптик предупредила о резкой смене погоды в ближайшие дни.





