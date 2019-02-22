В ночь с 16 на 17 февраля в городе Украинка Киевской области неизвестный после ссоры с парнем у круглосуточного магазина выстрелил в него 11 раз. Об этом пишет "Киев оперативный".

Ночью с 16 на 17 февраля двое молодых людей рядом с круглосуточным магазином "Березка" ввязались в конфликт с прохожим. Один из друзей случайно задел его, за что без слов получил прикладом оружия по голове и потерял сознание. Его друг Никита хотел заступиться за него, но неизвестный начал в него стрелять. Всего он выстрелил 11 раз, 6 пуль попали в молодого человека, последний выстрел был намеренно сделан в лицо.

В результате у пострадавшего глубокие раны на ногах, руках, насквозь пробита щека, выбиты зубы (в последствии выстрела), полностью раздроблена челюсть. Несколько пуль еще не вытащили из ноги и руки. Сильно повреждены мышцы ноги и нерв. Никита до сих пор находится в больнице. Стрелявшего до сих пор не задержали, а его личность не установлена, несмотря на то, что прямо на место, где произошла стрельба, направлены сразу две камеры видеонаблюдения.

При этом сообщается, что 2 года назад возле этого же магазина убили мужчину, отца двоих детей. Местные жители утверждают, что этот магазин приносит им только проблемы, но при этом добавляют, что кому-то другому он приносит доход, которым делятся с местными властями.

Фото пострадавшего молодого человека - 18+:

Фото: kyivoperativ.info

Напомним, мужчина под Киевом выстрелил прохожей в голову из-за ссоры с девушкой.

Также мы писали, что полицейские поймали мужчину, который случайным выстрелом чуть не убил ребенка на разборках у супермаркета в Киеве.