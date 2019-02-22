Национальная комиссия регулирования связи дополнила лицензионные условия пользования радиочастотным ресурсом Украины видами условий пользования полосами радиочастот. Об этом пишет "Юрлига".

В соответствии с обновленными условиями процесс установки точек WіFі в Украине упрощен. Решение об этом было принято НКРСИ 26 декабря 2018 года и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Данным решением водятся условия пользования полосами радиочастот Л01, Л02 и Л03 - пользование любым каналом с соответствующей шириной полосы излучения на основании лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины во всей выделенной полосе радиочастот неограниченным кругом пользователей для построения телекоммуникационных сетей, обеспечивающих беспроводной доступ к Интернету (RLAN), внутри и снаружи помещений при условии использования радиооборудования с адаптивным выбором свободного канала и методов ослабления влияния вредных помех в условиях общего пользования полосами радиочастот с применением технологий, способных обеспечить эффективное использование радиочастотного ресурса.

Операторам, у которых в лицензии будет указано условие Л03, не нужно получать дополнительные разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных средств.

Напомним, Нацсовет раздал лицензии для местного вещания на 19 FM-частотах.

Также мы писали, что НБУ собрался выдавать украинским операторам почтовой связи лицензии на переводы в гривне.