В пятницу, 22 февраля, на Воздухофлотском проспекте в Киеве случилось ДТП, в котором троллейбус столкнулся с легковушкой модели Seat. Об этом сообщает в социальной сети Facebook группа Киев Оперативный.

Согласно предварительной информации, водитель Seat собирался повернуть на второстепенную дорогу со второй полосы в результате чего не увидел (или думал, что успеет проехать) троллейбус, перевозивший пассажиров. Из-за случившегося столкновения в больницу были доставлены мать с маленьким ребенком, которые ехали в общественном транспорте. Степень полученных ими травм устанавливается.

Видео: Facebook/Киев Оперативный

Также мы писали, что в Киеве супружеская пара устроила тройное ДТП, пытаясь уйти от погони полицейских.

До этого сообщалось, что в Киеве гражданин Нигерии протаранил авто полиции и скрылся с места ДТП.