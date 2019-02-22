В Украине больше не будет действовать обязательное требование относительно ограничения высоты торговых залов, которое ранее содержалось в государственных строительных нормах. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Проект изменений к государственным строительным нормам относительно предприятий торговли (Изменение № 1 к ДБН В.2.2-23-2009 "Предприятия торговли") предусматривает возможность без ограничений увеличивать высоту торговых залов, если это предусмотрено заданием на проектирование и при обязательном соблюдении необходимых требований.

Согласно действующим нормам возможная максимальная высота торговых залов в ТРЦ и других заведениях торговли ограничивается. Так, сейчас для торговых залов с площадью свыше 400 кв. м ее можно повышать при соответствующем обосновании до 3,6 м, для залов свыше 1000 кв. м - до 4,8 м. Однако в современных условиях при реализации интересных архитектурных проектов соблюдение этих требований не всегда возможно.

Согласно предложенным изменениям норм, допускается увеличивать высоту этажей с торговыми залами при условии наличия соответствующего обоснования относительно механизации, оборудования и конструкций. При этом минимальная высота от пола к потолку должна составлять не менее 3 м, а для двухсветных торговых залов - не менее 5,8 м при наличии антресолей.

Изменения в государственные строительные нормы уже утверждены. Они вступят в силу ориентировочно через 3 месяца после официального опубликования.

Напомним, в Украине отменили обязательное проектирование лестниц и порогов при строительстве жилых домов.

Также мы писали, что в Украине с начала этого года отменили почти все советские ГОСТы.