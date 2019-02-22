Перед выходными валютчики вновь слегка опустили курс американской валюты: по итогам межбанковских торгов 22 февраля, он потерял 4 копейки, и закрепился в рамках 27,0-27,02 грн./$. Всего же в течение недели доллар потерял 22 копейки. Об этом рассказал глава управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

По его словам, безналичные торги были не очень активными, падал как спрос, так и предложение.

"Сегодняшний сценарий торгов был похож на вчерашний, с поправкой на малообъемный пятничный рынок: утреннее превышение предложения над спросом привело к снижению котировок, затем баланс выровнялся, стабилизировав котировки чуть выше психологического индикатора 27 грн./$", — прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По словам казначеев, Нацбанк выкупал валюту по 27,0 грн./$, но, приобрел совсем небольшой объем — до $5 млн. Благодаря межбанку немного уменьшилась стоимость наличного доллара. "Наличный рынок открылся котировками 27,05-27,10 грн./$, к середине дня они снизились до 27,04-27,05 грн./$", — рассказал Куринной.

Как отметили эксперты, на следующей неделе финансисты ожидают больших выплат бизнесу по возмещениям НДС, что должно повлиять на их прогнозы по курсу. Как правило экспортеры начинают резко сокращать валютные продажи, после того как им на счет поступает большое количество гривни.

Ранее сообщалось, что курс доллара к гривне на межбанке опустился ниже 27 гривен.

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