Чтобы питаться здорово, необходимо обращать внимание не только на калорийность продуктов, но и на их гликемический индекс, который влияет на скорость поднятия уровня сахара в крови. Об этом на своей странице в Facebook написала глава Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, обращать внимание на гликемический индекс стоит тогда, когда речь идет об углеводных продуктах: хлебе, макаронных изделиях, сладостях или напитках. Что он ниже, тем лучше.

"Углеводы, которые мы едим, рано или поздно становятся сахарами и попадают в кровь. Когда мы медленно перевариваем углеводы, то сахара поступают в кровь постепенно, и колебаний уровня сахара не возникает. Если же съесть лакомство, выпить сладкий напиток или поесть манной каши, то уровень глюкозы сразу возрастает. Нам нужно, чтобы уровень глюкозы в крови был постоянный. Ведь пик глюкозы сразу снижает гормон инсулин. Глюкоза становится подкожным жиром, а мы снова чувствуем голод. Такие колебания уровня сахара вредны", - написала Супрун.

По ее словам, они могут привести к более быстрому старению, набору веса и развитию нечувствительности тканей к инсулину, людям с диабетом 2 типа они особенно опасны. Поэтому Супрун рекомендует выбирать продукты с низким содержанием сахара и высоким - клетчатки.

Кроме того, глава Минздрава перечислила продукты с низким гликемическим индексом: цельнозерновой хлеб, цельнозерновая овсяная каша с отрубями, гречневая каша, макаронные изделия, кукуруза, горох, чечевица, фасоль, большинство фруктов, овощи и корнеплоды. Со средним гликемическим индексом: ржаной хлеб, коричневый рис, басмати и кус-кус. С высоким: батон, кукурузные хлопья, мюсли, гранола, овсяная каша моментального приготовления, круглый рис, рисовая лапша, картофель, сладости, лепешка, попкорн, арбузы и ананасы.

"На гликемический индекс влияет способ приготовления, а также другие продукты, которые вы потребляете вместе. Если продукт имеет высокий гликемический индекс, как картофель, ешьте его с овощами, а не с хлебом и десертом", - добавила Ульяна Супрун.

Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун

Напомним, Супрун призвала украинцев есть больше яблок.

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