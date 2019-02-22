Украинский футболист Александр Караваев накануне первого собрания национальной команды дал уроки футбола детям, а так же принял участие в челендже на скорость. И проиграл. Его на долю секунды превзошел ведущий программы "Футбик" Роман Дяченко. В качестве наказание Караваеву пришлось читать стихотворения, стоя на стуле. Видео опубликовано в YouTube на канале SMS.

- Директор филиала Барселоны Жорди Гракатост сказал, что даже за фатальную ошибку ребёнка в игре не стоит публично его наказывать. А у нас не так?



- У нас не так. У нас, наверное, эмоциональные люди все, настолько, что не могут перетерпеть, передержать, дать ещё шанс ребёнку, хотят постоянно от него всего и сразу. Я тоже заметил, что европейский подход совсем другой. В детских академиях там тренеры детям говорят делать ошибки постоянно. Они должны научиться понимать то, что от них требуют, а тут без ошибок никак.



- В детстве во дворе тебя часто назначали капитаном? Или ты не любил капитанить?



- Я во дворе был самый младший, все ребята были года на три-четыре старше, так что там нет. А вот когда уже пошел в секцию и стал играть по своему возрасту, то уже выделялся, и назначали капитаном.



- Тебе на одной из тренировок сборной Шевченко прокинул межу ног. Помнишь?



- После такого у меня даже гордость) Ну Конопа меня сразу убил, два дня точно он меня травил, а это только одно «между», ещё второе не засняли, там два было, тоже Николай Васильков снимал, думаю. Травили-травили, но я уже в конце говорю, это ж не грех получить «между» от игрока, получавшего Золотой Мяч! У нас Ярмоленко в этом спец, Селезнёв, если он вызван, тоже спец. Зинченко всегда с Колей Матвиенко могут прокинуть.

Видео: YouTube/SMS

Александр Караваев - украинский футболист, полузащитник клуба «Заря» (Луганск) и национальной сборной Украины. В январе 2017 года стал игроком турецкого "Фенербахче", в котором он прекрасно дебютировал во время товарищеского матча против "Денизлиспора" в котором "жёлтый канарейки" победили 5:1. 20 ноября 2018 года в матче против Турции получил капитанскую повязку, которую ему во 2-м тайме передал Евгений Коноплянка.