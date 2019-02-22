В Украине с момента вспышки кори от этой болезни умерло 30 человек, при этом ни один украинец не умер от прививок с момента провозглашения независимости. Об этом на своей странице в Facebook написала глава Минздрава Ульяна Супрун.

По словам Супрун, в Украине все неблагоприятные реакции после прививок тщательно отслеживаются. В течение 30 дней после вакцинации каждый случай реакций, который не входит в ожидании для этой вакцины, обязательно фиксируется врачом. Информация об этом случае передается в лабораторные центры на национальном уровне, где исследуется взаимосвязь между ним и вакциной.

"Статистические данные миллионов людей, которые собирались учеными после вакцинации, свидетельствуют - вакцины не убивают. Вакцины сохраняют жизнь. То, что никогда не делают антивакцинаторы, когда распространяют искаженную информацию - они не анализируют данные. Чтобы судить о случаях смерти или болезни после прививки, следует зафиксировать и исследовать все случаи", - написала Ульяна Супрун.

Также она развенчивает некоторые слухи о вакцинации. В частности, не соответствует действительности мнение, что новорожденные становятся уязвимыми из-за прививок или что они могут привести к смертельному нарушению работы имунной системы.

Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун

Напомним, стало известно, сколько украинцев заболели корью с начала года.

Также мы писали, что в Украине корью заболело больше людей, чем во всей остальной Европе.