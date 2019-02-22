Два представителя коренных народов погибли в результате столкновений с солдатами армии Венесуэлы у границы с Бразилией. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post.

Еще 12 мирных жителей получили ранения, как минимум, трое ранены тяжело. Уточняется, что военные открыли стрельбу, когда активисты из числа коренного населения попробовали заблокировать военные машины. Погибли мужчина и женщина.

Ранее в пятницу американский сенатор Марк Рубио сообщил у себя в Twitter о столкновении венесуэльских солдат с коренными американцами из племени пемонов недалеко от границы Венесуэлы с Бразилией.

Накануне венесуэльские власти перекрыли границу с Бразилией - за день до ожидаемого прибытия гумпомощи США в Венесуэлу, которую правительство президента Николаса Мадуро отказывается принять.

Венесуэльская оппозиция и самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо в свою очередь рассчитывают добиться поставок гуманитарной помощи в Венесуэлу. Центры по ее приему находятся в Бразилии и Колумбии на границе с Венесуэлой, а также на острове Кюрасао.

Ранее "Страна" писала о том, что в МИД России сообщили, что США хотят закупить оружие для Венесуэлы через Украину.

Также мы сообщали, что появилось видео падения в Венесуэле огромного метеорита.