Известный литовский баскетболист Шарунас Марчюлёнис решил баллотироваться на выборах в Европарламент (ЕП) по списку Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграрии"), передает BNS.

Отмечается, что спортсмен находится на втором месте в списке после члена ЕП Брониса Ропе.

"Я сам обратился к Шарунасу, потому что, по моему убеждению, вовлечение таких личностей в политику очень полезно для Литвы", - сказал лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис. По его словам, Марчюлёнис предложит создать в Европарламенте Комитет по делам молодежи и спорта. Проведение выборов в Европарлаент запланировано на 36 мая в Литве.

54-летний Марчюлёнис - Заслуженный мастер спорта СССР. По амплуа - атакующий защитник. В 1988 году в составе сборной СССР по баскетболу стал обладателем золотых медалей Олимпийских игр в Сеуле. На Олимпиаде-1992 в Барселоне он завоевал "бронзу" уже в составе сборной Литвы. Повторил этот результат на Играх-1996 в Атланте. Является одним из 50 величайших игроков в истории Международной федерации баскетбола.

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