Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что против него готовится провокация, призванная нивелировать работу МВД по выявлению нарушений и предотвращению подкупа избирателей на предстоящих выборах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам главы МВД, на его счета в Украине или Италии из непонятных источников должна поступить внушительная сумма якобы за оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определённого кандидата". Аваков подчеркнул, что "для полноты эффекта" деньги могут быть российского происхождения.

"Когда такого рода провокации исходит от страны-агрессора, я понимаю. Но когда такие интриги плетутся против тебя в собственной стране – это принять непросто. Тем не менее, я предполагал, что что-то подобное может случиться. И старался быть к этому готов. И готов. Мы тут в МВД не сахарные – не растаем", - заявил Арсен Аваков.

По информации министра внутренних дел, на 54-й день избирательной кампании в МВД и Национальную полицию поступило 1741 сообщение о нарушениях. Открыто 77 уголовных производств, составлен 401 административный протокол. Статистика по фигурантам обращений такая: БПП – 420, Батьківщина – 337, Самопоміч – 159, Громадянська позиція – 124, Радикальна партія – 117.

Глава МВД добавил, что и в дальнейшем полиция намерена реагировать на все заявления о нарушениях и пресекать нарушения, в том числе, "агитаторов с оружием, ночные облавы на оппонентов, интриги между правоохранителями в регионах".

"Нам не нужна от кандидатов похвала, мы не уступим угрозам и шантажу. Наша единственная цель – выборы, итоги которых признает все украинское общество и международная общественность", - подытожил Аваков, очевидно, реагируя на слова Юлии Тимошенко, которая высоко оценила его работу на пресс-конференции 22 февраля.

Скриншот: Facebook/ Арсен Аваков

Напомним, крупный скандал вокруг подкупа избирателей разгорелся на днях, после публикации расследования "Страны" о создании штабом Порошенко глобальной сети по подкупу избирателей. СБУ объявила, что раскрыла такую "пирамиду". Правда, привязала к этому делу не Порошенко, а Тимошенко и "Батькивщину".

После этого полиция начала в регионах задерживать людей, которые скупали голоса за Порошенко. На выручку задержанным тут же пришла СБУ и прокуратура, которые поддерживают Порошенко. То есть между двумя силовыми структурами началось открытое противостояние.