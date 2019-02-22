Городской голова Киева Виталий Кличко оконфузился в эфире телеканала NewsOne, рассказывая о смертности в отделениях интенсивной терапии. Видео опубликовала на своей странице в Facebook журналист Татьяна Высоцкая.

"Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь - каждый второй. Это очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни", - сказал мэр Кличко.

"Человек повторяет заученные фразы, не вникая в суть. Поэтому и не осознает, когда что-то искажает и произносит глупости. Так смеяться нам или плакать?" - прокомментировала очередной конфуз столичного мэра Высоцкая.

Отметим, что вероятно, мэр столицы имел в виду обратный процесс - что умирать стали реже. Скорее всего, он хотел сказать, что уровень смертности уменьшилась с 1/2 до 1/6.

Ранее "Страна" писала о том, что Кличко заявил, что не хотел бы лететь с Зеленским в одном самолете.

Также мы сообщали, что одинокий Кличко в аэропорту Мюнхена сначала смотрел в окно, потом сделал селфи и ушел в бизнес-класс.