В ФСБ России заявили, что ее сотрудники задержали 18-летнего гражданина Украины на въезде в Крым. Об этом со ссылкой на российское ведомство пишет "Крым. Реалии".

Сообщается, что 18-летний украинец пытался въехать в аннексированный РФ Крым через пункт пропуска "Армянск", там его задержали и передали "полиции" сотрудники ФСБ. В ведомстве утверждают, что молодым человеком, который ехал из Кривого Рога в Севастополь, были "заинтересованы правоохранительные органы". Якобы он является фигурантом уголовного дела и подозревается в совершении на территории Крыма кражи, совершенной с причинением значительного ущерба.

Напомним, в ФСБ России заявили, что поймали агента СБУ, который возил пассажиров из Киева в Севастополь.

Также мы писали, что ФСБ запретила украинской журналистке десять лет въезжать в Крым и РФ.