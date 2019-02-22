Прокуратура Сумской области настаивает на том, что полиция превысила полномочия во время задержания скупщиков голосов за действующего президента Петра Порошенко, однако в полиции в свою очередь утверждают, что действовали на законных основаниях. Представитель прокуратуры в регионе Наталья Науменко опубликовала в Facebook части видео, на которых запечатлен момент задержания.

"Видео, на которых сотрудники полиции задерживают двух человек "с целью обеспечения безопасности жителей города от возможной угрозы вооруженных мужчин". Были основания для применения спецсредств, а именно наручников, в которых лицо провело длительное время? Задержанный говорит – это флобер, который стреляет солью", - написала Науменко.

На записи видно, как сотрудник полиции хватает одного мужчину за руку и пытается вывести из помещения, хотя тот кричит "Я сам! Я не отказывался!", а также момент поверхностного осмотра, во время которого в сумке одного из мужчин полицейские находят пистолет, который владелец называет "Флобером на бертолетовой соли".

В свою очередь начальник ГУНП в Сумской области Николай Лушпиенко уверяет, что полиция действовала законно и не знала, что задержанные мужчины являются работниками какой-либо политсилы.

"Мы получили вызов на линию 102, что в одном из помещений по улице Курской происходит подкуп избирателей. На место выехала следственная группа и патрульная полиция. По указанному адресу, в помещении, без каких-либо вывесок или других признаков политических сил или партий, полицейские опросили граждан, которые там находились. При осмотре у одного из мужчин в сумке был обнаружен пистолет. Поэтому его и еще одного человека доставили в сумской отдел полиции", - сказал Лушпиенко.

Также он отметил, что после открытия прокуратурой производства о превышении служебных полномочий правоохранителями, полиция начала проведение служебного расследования.

"Но точно могу сказать, что ни я, ни мои коллеги, выехавшие на вызов, не знали и не знают, представители какой политической силы или партии это были. Мы направим соответствующий запрос в прокуратуру", - отметил Лушпиенко. По его словам, "полиция Сумщины вне политики".

"Мы выполняем нормы закона и работаем в рамках действующего законодательства и никому не позволим нарушать действующее законодательство Украины", - подытожил Лушпиенко.

Ранее сообщалось, что ночью 21 февраля полиция в Сумах задержала двух мужчин, которые подозревались в организации скупки голосов за действующего главу государства Петра Порошенко. У одного из них был найден предмет, похожий на пистолет. Однако позже оба задержанных были отпущены из-за отсутствия состава преступления.

Также мы писали, что после разоблачения "Страной" сетки по подкупу избирателей от Порошенко СБУ заявила об "избирательной пирамиде" от Тимошенко.