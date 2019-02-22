99 новых телефонов китайского производства iPhone 5S общей стоимостью свыше 150 тысяч гривен (копии) можно забрать бесплатно до 4 марта 2019 года. Сообщение об этом опубликовано на страничке СЕТАМ в социальной сети Facebook.

Сообщается, что партия новых телефонов в черной, белой и золотой раскраске была конфискована на таможне. Желающим получить новый айфон необходимо обратиться в отделение принудительного исполнения решений государственной службы Главного управления юстиции в Волынской области в Луцке.

"Это действительно бесплатная передача. Их не удалось продать на трех торгах. Нереализованное на торгах имущество может быть передано определенному кругу получателей - государственным органам, воинским частям, медицинским учреждениям, детским домам", - прокомментировал директор государственного предприятия СЕТАМ Виктор Вишнев, передает UBR.ua.

Действительно, согласно постановлению Кабмина 985 от 11.07.2002 нереализованное на торгах имущество может быть передано вышеуказанным категориям получателей, а также учреждениям исполнения наказаний, следственным изоляторам, на благотворительные цели и для переработки или утилизации такого имущества.

Ранее "Страна" писала о том, что Минюст продал конфиската на рекордные 2 млрд гривен через систему СЕТАМ.

Такж.е мы сообщали, что больше всего денег от "конфиската" коррупционеров достанется Министерству аграрной политики.