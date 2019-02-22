Польша рассчитывает на увеличение военного присутствия США на своей территории и ожидает ответа по этому вопросу от Вашингтона, заявляет польский президент Анджей Дуда, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы рассчитываем, что это присутствие увеличится, но будет ли увеличено количество военнослужащих, либо же количество мест их дислокации… либо количество полигонов, такое решение будет принимать американская сторона", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентами Украины Петром Порошенко и Литвы Далей Грибаускайте в Люблине (Польша) в пятницу.

Анджей Дуда подчеркнул, что Польша согласна на присутствие американских войск на своей территории. "Мы ожидаем ответ от Америки, но пока не можем сказать, каким он будет", - сказал Дуда.

Он также отметил, что в настоящее время на территории Польши прибывает 4,5 тысяч военных США.

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше заявили, что ждут извинений от Израиля за слова о роли поляков в Холокосте.

Также мы сообщали, что госсекретарь США и министр иностранных дел Польши обсудили ситуацию в Украине.