В пятницу, 22 февраля, межбанковский курс украинской национальной валюты укрепился до 27,015 грн/$1 с 27,0325 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что котировки национальной валюты к окончанию торгов составили 27,005 -27,025 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 22 февраля упал до 27,0174 грн/$1 с 26,9995 грн/$1.

Также сообщается, что НБУ незначительно ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 25 февраля до 27,017312 грн/$1 по сравнению с 27,002630 грн /$1 на 22 февраля 2019г.

Ранее мы рассказали, почему курс доллара вдруг пошел вверх и остался выше 27 гривен.

Также сообщалось, что регулятор продолжает опускать доллар и поднимать евро.