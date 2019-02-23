В "Укравтодоре" заявили, что в этом году запланирован капитальный и средний ремонт трассы М-05 (Киев-Одесса) на участке от Белой Церкви до границы Киевской области, а также средний ремонт трассы в Черкасской области на участке от объезда с. Соколовка до Умани. Об этом пресс-служба компании заявила на странице в Facebook.

Вероятно, таким образом "Укравтодор" отреагировал на заявление телеведущего Дмитрия Спивака, которое было опубликовано на "Стране". Он, в частности, написал, что на данный момент готовится судебный иск против Омеляна и Новака, в том числе, из-за состояния трассы М-05 Киев - Одесса, которая находится в наихудшем состоянии за всю историю. Он утверждает, что средства, выделенные на ее ремонт, были украдены в 2017-18 годах, поэтому сейчас глава "Укравтодора" и заявляет, что средств на эту трассу нет.

"Правда заключается в том, что эту дорогу на многих участках не ремонтировали с 70-80-х годов, а сейчас стали капитально восстанавливать", - заявили в ответ в "Укравтодоре".

В сообщении речь идет о том, что в рамках установленных межремонтных сроков эта дорога эксплуатируется только на участке Киев - Белая Церковь, где завершается капитальный ремонт за счет средств ЕБРР. Другие участки трассы от Белой Церкви в Одессу - в том числе и построенные в 2003-2004 годах - эксплуатируются с пропущенными сроками плановых ремонтов. Худший участок дороги- от объезда с. Соколовка до Умани - был построен в 70-е годы и с тех пор капитально не ремонтировался. В 2019 году там запланирован средний ремонт.

"Ремонт трассы М-05 будет продолжаться и в последующие годы. Как за счет средств Дорожного фонда, так и за счет заимствований. В прошлом году для обеспечения проезда на этой дороге осуществлялся только аварийный ремонт", - сказано в сообщении.

Скриншот: Facebook/ Укравтодор

Напомним, в апреле прошлого года "Укравтодор" похвастался досрочным ямочным ремонтом трассы Киев-Одесса.

При этом в "Укравтодоре" пообещали полностью отказаться от ямочного ремонта в 2020 году.