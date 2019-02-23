В субботу, 23 февраля, выяснится, кто же поедет на Евровидение от Украины в этом году. Судьи и зрители проголосуют за одного из шести финалистов. Этот Нацотбор обещает быть одним из самых скандальных в истории.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию финала Нацотбора. Начало в 19:00. Подробнее о скандалах Нацотбора, участниках и порядке выступления в нашем материале.

18:15 Букмекеры назвали фаворитами сегодняшнего финала двух исполнителей: Freedom Jazz и Maruv. Kazka, судя по ставкам, может занять третье место. Посмотрим, насколько верны эти прогнозы.

Как будет выступать шестерка финалистов

После второго полуфинала 16 февраля, стали известны все претенденты на участие в Евровидении 2019 от Украины. Тогда же жеребьевка определила порядок выступления участников в решающем эфире. Первыми выйдут зажигательные девушки из Freedom Jazz, вторыми электронно-фольклорный дуэт Yuko, третьей эпатажная и сексуальная Maruv, четвертыми парни из Brunettes Shoot Blondes, пятой популярная Kazka и шестыми дуэт близняшек Anna Maria.

Порядковый номер каждого из участников станет одновременно и кодом для зрительского голосования. Поддержать участников можно, отправив смс либо воспользовавшись приложением "Телепорт".

Какие сюрпризы ждут зрителей

Чтобы зрители Нацотбора не заскучали, ведь в полуфиналах зрители болели за восьмерых участников, а сегодня их только шесть, организаторы пригласили выступить и других музыкантов. Среди приглашенных андрогин ( то есть человек, наделенный признаками и мужского, и женского пола) Билал Хассани. Он представляет Францию на Евровидении в этом году. В Киеве Хассани споет песню "Roi", которую приготовил для поездки в Тель-Авив. Эту композицию 19-летний француз марокканского происхождения написал сам, она уже успела стать популярной и разлететься по сети.

Фото: Билал Хассани

Также на сцене выступит победительница Евровидения-2016, а ныне судья Нацотбора - Джамала. Зрители впервые услышат ее песню "Solo", среди авторов которой номинант на премию "Грэмми" Брайан Тодд.

Кстати, на этой неделе стало известно, что в Тель-Авиве во внеконкурсной программе выступит участница конкурса от Украины Верка Сердючка (Андрей Данилко). В 2007 году исполнитель занял второе место со своей песней Dancing Lasha Tumbai. Какая композиция прозвучит в этом году, пока неизвестно.

Скандалы вокруг Нацотбора

В последнюю неделю перед решающим финалом Нацотбор и его участники обрастали разными информповодами.

Так, вокруг дуэта крымчанок Anna Maria после интервью на телеканале ATR нависла тень скандала. Ведущий Роман Скрыпин спросил их "Чей Крым?" Девушки ответили уклончиво, отметив, что это их родина и что он остался Крымом. Что там осталось тоже самое море, воздух и горы.

"Мне кажется, Украина потеряла Крым. Мы когда едем в Крым, то проезжаем две границы. Этим все сказано", - сказала одна из девушек. Также они сказали, что не видят ничего плохого в идее "Бессмертного полка".

После этого некоторые пользователи в сети стали упрекать Анну и Марию за высказывания, оскорблять и требовать, чтобы они уехали из Украины. Тем более, когда выяснилось, что родители певиц продолжают жить в на полуострове. Отец до недавнего времени работал там судьей, а мать получила медаль Минобороны РФ "За возвращение Крыма".

Журналист Роман Скрыпин после интервью спросил у ведущего Сергея Притулы в Facebook, как группа вообще попала в отбор. Притула резко ответил, что он является ведущим концерта, а отбирают исполнителей другие люди.

"Рома, не за@бывай, а то все пид@расы, один ты Д'Артаньян. Я – ведущий Национального отбора. Ве-ду-щий. То есть, я не провожу кастинги и не определяю, кому петь, а кому нет. Для этого есть отдельно обученные люди... Как человек в сознании, я считал нужным донести до зрителя информацию о ряде исполнителей (учасникив нацотбора), гастролирующих Россией. И если ты смотрел первый полуфинал, то должен это видеть. А если не смотрел, то посмотри, и еще раз прочитай первое предложение!" – написал Притула.

23 февраля родителей финалисток отбора Евровидения-2019 Марии и Анны Опанасюк, внесли в базу данных скандального сайта Миротворец. "Миротворец" внес их в свой "реестр", так как Лариса Опанасюк "нарушила присягу госслужащего, приняла гражданство РФ, перешла на работу к оккупированным властям", а ее супруг "нарушил присягу судьи и законодательства Украины" и "перешел на службу к оккупантам в качестве судьи".

После второго полуфинала обсуждали и нетолерантные шутки ведущего Сергея Притулы. После выступления певца KHAYAT, которого накануе избили прямо в вагоне метро неизветсные, он пошутил, что судя по внешнему виду музыканта, это неудивительно. Это вызвало возмущения зрителей. Позже журналист Дмитрий Фурдак даже устроил видеобатл с Сергеей Притулой по этому поводу.

А группа Kazka на неделе прокомментировала свое живое выступление 16 февраля, которое не всем показалось удачным. В своем Instagram Саша Зарицкая признала, что группе есть над чем работать и она признает свои слабости. А чуть позже на странице группы появился ролик, где девушка поет в живую песню Кристины Агилеры "Hurt".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Перед выступление Саша Зарицкая сказала, что главная преграда во время выстпупления в финале Нацотбора - ее волнение. " Впереди – моя главная битва. Битва с моим волнением. Кто из нас победит? Не знаю. И хочу поблагодарить всех, кто рядом", - сказала певица.

Украинский олимпиец Жан Беленюк подогрел интерес к выступлению Maruv, записав видео-пародию. Он написал, что пока исполнители пытаются пройти отбор на Евровидение 2019 он с неким Димоном хочет попасть в балет Maruv. Спортсмены повторили некоторые движения танцовщих певицы из ее номера в то время, пока на их фоне в спортзале наводят чистоту две женщины.

Самой же Maruv припомнили ее выступления в России. Кстати, у нее намечен концерт 23 февраля. И сразу же после выступления она покинет Нацотбор, не дожидаясь голосования. Возможно, это говорит о том, что она не рассчитывает на победу.