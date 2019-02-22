Трое киевских патрульных полицейских высадили нарушителя на подъезде к Вышгороду, мужчина замерз насмерть. Теперь правоохранителям объявлено подозрение в превышении служебных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции на странице в Facebook.

Инцидент произошел 17 февраля: в полицию поступило сообщение, что в одном из районов Киева мужчина нарушает общественный порядок. Прибыв на вызов, патрульные обнаружили агрессивно настроенного молодого человека, который вел себя неадекватно и, вероятно, находился под действием токсичных или наркотических веществ

Правоохранители попытались задержать нарушителя, но мужчина сопротивлялся. Полицейские применили спецсредства и наручники, после чего нарушителя задержали и вызвали скорую медицинскую помощь. Выяснив, что задержанный живет в Вышгороде, патрульные решили отвезти его домой. Но, как утверждают правоохранители, мужчина не хотел ехать домой и постоянно пытался выйти из авто. Поняв это, патрульные высадили задержанного на подъезде к Вышгороду.

Утром местные жители обнаружили мужчину, он был мертв. По предварительному осмотру судебно-медицинского специалиста, человек умер от переохлаждения. Материалы дела направили в Государственное бюро расследований. За превышение служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия, патрульным грозит до 7 лет тюрьмы.

Скриншот: Facebook/ Патрульна поліція України

Напомним, под Житомиром насмерть замерзла девушка, которую высадили из маршрутки за неоплаченный проезд.

Также мы писали, что в Киеве едва не замерз мужчина, который назло жене ночевал в снегу на детской площадке.