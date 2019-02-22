Чистая прибыль ЧАО "Киевская кондитерская фабрика Roshen" в 2018 году увеличилась в 4 раза по сравнению с 2017 годом - до 11,1 миллиона гривен. Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о собрании акционеров 26 марта, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, компания планирует направить 5% прибыли на пополнение резервного капитала, а 95% оставить нераспределенным. Выплачивать дивиденды за 2018 года киевская фабрика Roshen не намерена.

Кроме того, акционеры компании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала предприятия на 330 млн грн - до 505,8 млн грн путем дополнительной непубличной эмиссии 1,32 млрд простых неименных акций номинальной стоимостью 0,25 грн/шт.

Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий; включает в себя Киевскую, Кременчугскую (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, две производственные площадки в Винницкой области, масло-молочный комбинат "Бершадь молоко" (Винницкая обл.), две производственные площадки в Липецкой области (РФ), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия).

Ранее "Страна" писала о том, что спасатели подтвердили, что тушили пожар в столичном магазине Roshen на Левом берегу. Также мы сообщали, что Порошенко перечислят 550 миллионов от трехлетней прибыли Roshen.