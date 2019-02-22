Нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль, которого в середине января глава этой политсилы Юлия Тимошенко назначила своим заместителем, получил повестку в ГБР. Об этом написал политтехнолог Виктор Уколов на своей странице в Facebook.

По его словам, повестка касается дела про подкуп избирателей на предстоящих президентских выборах.

Скриншот, фото: Facebook/ Віктор Уколов

Напомним, 21 февраля Генпрокуратура вместе с сотрудниками ГБР и СБУ провела более 50 обысков на территории Украины по делу об "избирательной пирамиде" в рамках уголовного производства по ч.1 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации).

Согласно данным СБУ, схему "пирамиды" финансировал народный депутат от "Батькивщины" Руслан Богдан. При этом ранее СБУ не называла имя депутата, чтобы не привязывать его к одной из политических сил. Правда, утром 21 февраля представители "Батькивщины" сами заявили, что ГБР и СБУ обыскивают квартиры сотрудников штаба Тимошенко в Запорожской области.

При этом заявление СБУ о "разоблачении" избирательных писал от Тимошенко было сделано на следующий день после публикации расследования "Страны" о создании штабом Порошенко глобальной сети по подкупу избирателей. Эксперты "Страны" считают действия спецслужбы реакцией на разоблачительные материалы.

При этом, в отличие от СБУ, МВД не игнорирует подкуп избирателей со стороны действующего президента. В Сумах полицейские задержали скупщиков голосов за Порошенко. В пятницу, 22 февраля, глава "Батькивщины" Тимошенко подтвердила #Сетку Порошенко и похвалила Авакова.