В социальных сетях обсуждают аудио, на днях появившееся в сети, где голос Порошенко спрашивает собеседника, каких ему не хватает реформ.

Разговор якобы шел с главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимуром Хромаевым по поводу его поста в Facebook с критикой реформ в банковском секторе.

В интернете сразу начали появляться мемы. Основной темой для шуток стала фраза, сказанная президентом: "Где тебе @лядь еще, Тимур, реформ не хватает?" Ее тут же растащили как подпись к разным картинкам.

Этот мем лайкнул фигурант аудиозаписи Тимур Хромаев:

Ранее "Страна" рассказывала, в какие еще аудиоскандалы попадал президент.