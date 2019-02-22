Согласно данным по регистрации автомобилей, за последние три месяца было растаможено 101 018 машин с заграничной регистрацией. При этом возраст зарегистрированных за это время авто стал резко увеличиваться. По данным сервиса Опендатабот, новорастаможенные машины стали в два раза старше.

Скриншот: opendatabot.ua

Как рассказала изданию эколог и президент Всеукраинской общественной организации "Живая планета" Светлана Берзина, это несет в себе негативные последствия для экологии. "Во-первых, это риск загрязнения воздуха. Автомобили, которым 15 лет и больше, относятся к Евро-2 и Евро-3 и имеют более высокие показатели выбросов загрязняющих веществ, чем современные Евро-5 и Евро-6.

Во-вторых, старые машины быстро ломаются, и встает вопрос, что с ними делать дальше. Должной системы утилизации автомобилей в Украине нет, поэтому такие машины будут просто выбрасываться или попадать на мусорные полигоны без надлежащей утилизации и обезвреживания опасных веществ (отработанные масла, шины)", — отметила Берзина.

Скриншот: opendatabot.ua

Однако, как отметили в сервисе мониторинга, эти машины и так находились на территории Украины, однако теперь правительство сможет оценить ситуацию и принять соответствующие меры. Кроме того, от новых законов о евробляхах выиграл украинский бюджет. Согласно данным ДФС за растаможку евроблях только за последние три месяца страна получила более 12 млрд гривен, что больше чем ожидали чиновники.

Также мы писали, что Минфин предложил два варианта для нерастаможенных евроблях: продать на запчасти или вывезти их с территории Украины.

До этого стало известно, что в Украине не станут продлевать льготный период оформления "евроблях".