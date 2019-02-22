Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) передало в Соломенский райсуд Киева дело о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации в отношении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в пятницу.

Следствие установило, что в 2015 году, находясь в должности заместителя министра инфраструктуры, чиновник приобрел в собственность активы, законность получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. "Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 выпуска и наличные в сумме $90 тыс. и EUR25 тыс. Общая стоимость таких активов на то время составляла 4,23 млн грн", - сказано в сообщении.

Кроме того, детективы НАБУ установили факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в декларации, Так, в электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных главой МИУ активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3,034 млн грн, в 2016 году — более 8,024 млн грн.

"В декларации за оба года чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого, по версии следствия, он и является, и который находится в его владении и пользовании", - подчеркнули в НАБУ. Кроме того, по сведениям детективов, не отражены в электронной декларации министра за 2015 год расходы на аренду дома, в котором фактически проживал он и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком.

Омеляну инкриминируется незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации (ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины) (до 10 лет тюрьмы)

Напомним, 13 сентября 2018 года НАБУ уведомила Омеляна о подозрении в совершении уголовных преступлений по указанным статьям. В свою очередь, Владимир Омелян заявил, что связывает подозрение в незаконном обогащении с проводимыми им реформами, начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко.

Ранее "Страна" сообщала, что незадекларированное имущество Омеляна выросло на 5 млн грн.

Также мы писали о том, что НАБУ и САП завершили расследование дела против министра Омеляна.