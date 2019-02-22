23-летняя азербайджанская модель Махбуба Мамедзаде продала на аукционе свою девственность японскому политику, который готов заплатить за это 2,4 миллиона долларов и уже внес аванс. Об этом пишет The Mirror.

В августе 2018 года девушка разместила объявление о продаже невинности на аукционе, организованном сайтом Cinderella Escorts, базирующимся в Германиив. Кроме того, согласно профилю девушки на сайте, она ищет мужчину, готового ее содержать на 30 тысяч евро в месяц. Тогда Мамедзаде объяснила, что пошла на этот шаг ради матери.

"До сих пор моя мама делала все для меня, и теперь моя очередь сделать так, чтобы она гордилась мной",- пояснила девушка.

Уточняется, что на днях аукцион завершился. Покупателем стал некий японский политик из Токио. По данным сайта, чуть меньшую сумму предложил адвокат из Лондона. Третьим покупателем на очереди был "известный футболист из Мюнхена".

Мамедзаде, которая прошла медосмотр, подтвердивший ее невинность, проведет ночь с покупателем в одном из отелей Германии, где оказание подобных услуг считается легальным. Клиент уже внес предоплату в десять процентов от суммы. 20 % от суммы заберет себе сайт.

Оставшиеся деньги модель планирует потратить на покупку дома для себя и матери, путешествия, переезд в США, продолжение модельной карьеры и создание приюта для собак в Азербайджане.

Сейчас девушка живет в Турции. В 2018 году она приняла участие в турецком модном показе Land of the Legends и прошла по подиуму вслед за Пэрис Хилтон.

Фото: The Daily Mail

Ранее "Страна" писала о том, что "австрийский футболист искал в Tinder девушку на две ночи перед игрой Лиги Европы.

Также мы сообщали, что Синди Кроуфорд привела 17-летнюю дочь на Fashion Awards 2018, где ее копию назвали моделью года.