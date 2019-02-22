Руководитель администрации главы правительства Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш упрекнул украинские власти в том, что они "попирают права нацменьшинств" и приняли "полуфашистский" закон об образовании. Об этом сообщила пресс-служба венгерского правительства.

Говоря о выборах в Украине, Гуйяш заявил, что "искренне надеется, что Венгрия сможет достучаться до нового правительства, так как не смогла установить связь с нынешним".

"В настоящее время Украина имеет правительство, которое попирает права меньшинств, которое приняло "полуфашистский" закон об образовании", - заявил Гуйяш, добавив, что власти Венгрии по-прежнему ожидают от Украины изменения этого закона.

Напомним, новый закон Украины об образовании, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, а в частности его норма по поводу государственного языка образования, вызвал шквал критики среди некоторых кругов населения Украины и за рубежом. Больше всего из-за этого пострадали украинско-венгерские отношения.



Переходные положения закона предусматривают: "лица, принадлежащие к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые были до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке".

В Будапеште считают, что это является нарушением прав венгерского меньшинства. Однако в Киеве все обвинения отвергают.

Ранее мы писали, что госсекретарь США Помпео обсудил Украину с министром иностранных дел Венгрии.

Также сообщалось, что правительство Орбана призвало почтить память "героев, которые боролись за Венгрию на Дону" вместе с нацистами.