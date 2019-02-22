Автомобиль из кортежа президента Молдовы Игоря Додона второй раз за последние полгода попал в аварию. Об этом в пятницу, 22 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на главу государства.

По словам Додона, в результате аварии никто не пострадал. "Я направлялся с рабочей поездкой в один из районов. На встречную полосу вышел автомобиль, который врезался в машину сопровождения, которая следовала за моей машиной. Никто не пострадал, обстоятельства аварии выяснит полиция", - сказал президент.

Накануне, по данным СМИ, пророссйский Додон получил анонимно письмо с предупреждением о подготовке покушения. В письме говорится, что лидер демократической партии молдавского парламента Владимир Плахотнюк планирует убийство президента сразу после парламентских выборов.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Молдовы в сентябре 2018 года также попал в ДТП.

Также мы писали о том, что президент Молдовы Донон назвал "странным" ДТП с грузовиком, который выехал на встречку.