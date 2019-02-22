В субботу в Украине обещают солнце и настоящие зимние морозы
Зима еще не сказала свое последнее слово, и в выходные дни в Украину снова вернется морозная погода, а в некоторых областях даже восстановится снежный покров. Но при этом днем будет светить солнце. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Фото: meteo.gov.ua
По данным синоптиков, 23 февраля в Украине ожидается понижение температуры ночью до 6-15 градусов мороза, днем до 1-7 градусов ниже ноля. Осадков не прогнозируют.
Холоднее всего будет в Сумской области, где ночью похолодает до -15 градусов, а днем столбик термометра поднимется не выше 5-7 градусов мороза.
Теплее всего - на Закарпатье, где ночью температура опустится до -7 градусов, а днем - 1-3 градуса мороза.
В Киеве в субботу осадков не ожидается, прогнозируют морозную и солнечную погоду. Температура воздуха ночью от -7 до -9, днем 3-5 ниже ноля.
Прогноз погоды на субботу, 23 февраля, в городах Украины:
- Ужгород – -1...-3
- Львов – -2...-4
- Ивано-Франковск – -1...-3
- Тернополь – -1...-3
- Черновцы – -2...-4
- Хмельницкий – -1...-3
- Луцк – -2...-4
- Ровно – -2...- 4
- Житомир – -3...-5
- Винница – -1...-3
- Одесса – -3...-5
- Николаев – -3...-5
- Херсон – -2...-4
- Симферополь – -2...-4
- Кропивницкий – -2...-4
- Черкассы – -3...-5
- Чернигов – -3...-5
- Сумы – -5...-7
- Полтава – -4...-6
- Днепр – -2...-4
- Запорожье – -2...-4
- Донецк – -2...-4
- Луганск – -3...-5
- Харьков – -4...-6
- Киев – -3...-5
Ранее "Страна" писала о том, что Украина окончит неделю с 9-градусными морозами. Синоптик назвала дату нового потепления.
Также мы сообщали, что спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды с пятницы, 22 февраля.