Зима еще не сказала свое последнее слово, и в выходные дни в Украину снова вернется морозная погода, а в некоторых областях даже восстановится снежный покров. Но при этом днем будет светить солнце. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

По данным синоптиков, 23 февраля в Украине ожидается понижение температуры ночью до 6-15 градусов мороза, днем ​​до 1-7 градусов ниже ноля. Осадков не прогнозируют.

Холоднее всего будет в Сумской области, где ночью похолодает до -15 градусов, а днем столбик термометра поднимется не выше 5-7 градусов мороза.

Теплее всего - на Закарпатье, где ночью температура опустится до -7 градусов, а днем - 1-3 градуса мороза.

В Киеве в субботу осадков не ожидается, прогнозируют морозную и солнечную погоду. Температура воздуха ночью от -7 до -9, днем 3-5 ниже ноля.

Прогноз погоды на субботу, 23 февраля, в городах Украины:

Ужгород – -1...-3

Львов – -2...-4

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -1...-3

Черновцы – -2...-4

Хмельницкий – -1...-3

Луцк – -2...-4

Ровно – -2...- 4

Житомир – -3...-5

Винница – -1...-3

Одесса – -3...-5

Николаев – -3...-5

Херсон – -2...-4

Симферополь – -2...-4

Кропивницкий – -2...-4

Черкассы – -3...-5

Чернигов – -3...-5

Сумы – -5...-7

Полтава – -4...-6

Днепр – -2...-4

Запорожье – -2...-4

Донецк – -2...-4

Луганск – -3...-5

Харьков – -4...-6

Киев – -3...-5

Ранее "Страна" писала о том, что Украина окончит неделю с 9-градусными морозами. Синоптик назвала дату нового потепления.

Также мы сообщали, что спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды с пятницы, 22 февраля.