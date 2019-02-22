Зима еще не сказала свое последнее слово, и в выходные дни в Украину снова вернется морозная погода, а в некоторых областях даже восстановится снежный покров. Но при этом днем будет светить солнце. Об этом сообщает Укргидрометцентр

Фото: meteo.gov.ua

По данным синоптиков, 23 февраля в Украине ожидается понижение температуры ночью до 6-15 градусов мороза, днем ​​до 1-7 градусов ниже ноля. Осадков не прогнозируют.

Холоднее всего будет в Сумской области, где ночью похолодает до -15 градусов, а днем столбик термометра поднимется не выше 5-7 градусов мороза.  

Теплее всего - на Закарпатье,  где ночью температура опустится до -7 градусов, а днем - 1-3 градуса мороза.

В Киеве в субботу осадков не ожидается, прогнозируют морозную и солнечную погоду. Температура воздуха ночью от -7 до -9, днем 3-5 ниже ноля. 

Прогноз погоды на субботу, 23 февраля, в городах Украины:

  • Ужгород – -1...-3
  • Львов – -2...-4
  • Ивано-Франковск – -1...-3
  • Тернополь – -1...-3
  • Черновцы – -2...-4
  • Хмельницкий – -1...-3
  • Луцк – -2...-4
  • Ровно – -2...- 4
  • Житомир – -3...-5
  • Винница – -1...-3
  • Одесса – -3...-5
  • Николаев – -3...-5
  • Херсон – -2...-4
  • Симферополь – -2...-4
  • Кропивницкий – -2...-4
  • Черкассы – -3...-5
  • Чернигов – -3...-5
  • Сумы – -5...-7
  • Полтава – -4...-6
  • Днепр – -2...-4
  • Запорожье – -2...-4
  • Донецк – -2...-4
  • Луганск – -3...-5
  • Харьков – -4...-6
  • Киев – -3...-5

Ранее "Страна" писала о том, что Украина окончит неделю с 9-градусными морозами. Синоптик назвала дату нового потепления.

Также мы сообщали, что спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды с пятницы, 22 февраля.

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