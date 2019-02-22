В 2018 году владелец агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" и миллиардер Юрий Косюк, который состоит в дружеских отношениях с президентом Петром Порошенко, получая от него дотации, приобрел и ввез в Украину четыре электрокара Tesla, стоимость которых составила 672 тысячи долларов. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщают "Наші гроші".

"Это внедорожник Model X за 182 тысячи долларов и три седана Model S за 177 тысячи долларов, 176 тысячи долларов и 137 тысячи долларов. Все четыре машины - новые, неповрежденные, 2018 года выпуска", - отмечают в издании.

Источник: nashigroshi.org

Стоит отметить, что согласно сегодняшнему курсу Нацбанка, 672 тысячи долларов - это 18,145 767 миллионов гривен. Как отмечает издание, ссылаясь на источники в Государственной фискальной службе, за прошлый год в Украину были ввезены 633 автомобиля Tesla.

Напомним, конфискованные "миллиарды Януковича" пошли на дотации компаниям, принадлежащим бизнесменам из окружения президента Петра Порошенко - в частности,Косюку. Ранее власти заявляли, что средства пойдут на помощь незащищенным слоям населения.

Также "Страна" писала, что Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП), который занял более 50% рынка курятины Украины, вышел на рынок с новой торговой маркой "Вінницькі курчата".