По данным МИД России, власти США собираются закупить и доставить для противников президента Николаса Мадуро в Венесуэлу крупную партию оружия, используя для этого украинское предприятие ГП "Антонов". Об этом заявила на брифинге в пятницу, 22 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, у РФ якобы есть данные о том, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения "в одной из восточноевропейских стран" крупной партии вооружения и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы".

Захарова отметила, что речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, подствольных и автоматических гранатометов, переносных ЗРК, боеприпасах к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения.

"Доставку груза в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта несколькими партиями через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов Международной экспедиторской компании", - заявила представитель МИД РФ, подчеркнув, что в данной истории прослеживается "украинский след".

"В этой абсолютно неприглядной истории прослеживается и украинский след. В частности, как мы понимаем, будет задействовано государственное предприятие "Антонов", - сказала Захарова.

Она добавила, что власти США под видом доставки гуманитарной помощи, запланированной на 23 февраля, стягивают к границе Венесуэлы силы спецназначения и технику.

С 10:34, видео: youtube.com

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