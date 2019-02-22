Президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что США вышли из договора ДРСМД, чтобы разместить ракеты в Европе. В частности, он допустил их установку на территории Украины. Об этом сообщает агентство "БЕЛТА".

Лукашенко подчеркнул, что верит российской стороне в том, что она не нарушала Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Белорусский президент подчеркнул, что "это (разрыв ДРСМД - прим. ред.) катастрофа, особенно для нас".

"Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом - сорвали этот договор и разместят ракеты в Европе. Вот здесь уже не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет. А хуже будет, если эти ракеты будут размещены, упаси Боже, гипотетически, на территории Украины. Поэтому мой ответ однозначен: я категорически против (разрыва ДРСМД - прим. ред.) ", - заявил президент Беларуси.

Также он предположил, что руководство НАТО может пойти на размещение подобных ракет в Европе. "Мне кажется, хотя Североатлантический альянс заявляет о том, что они не собираются размещать в Европе эти ракеты, это просто блеф. В противном случае - зачем выходить? Зачем было разрушать этот договор? " - отметил Александр Лукашенко.

Как сообщала "Страна", Лукашенко позвонил Мадуро и предложил свою поддержку. Лидер белорусов подчеркнул,что они тщательно отслеживает ситуацию в Венесуэле. Отметим, что Бацька также заявил об объединении с Россией.

Напомним, что Германия созывает международную конференцию по разоружению.