Шокирующее ДТП произошло в пятницу, 22 февраля, около 9:00 в самом центре Днепра. На площади Героев Майдана под колеса грузовика угодила женщина, которая в последний момент решила перебежать дорогу и сидящий в высокой кабине водитель, вероятно, ее не заметил. Женщина мгновенно получила смертельные трамы. В распоряжении издания "Информатор" оказалось видео, на котором запечатлен момент ДТП (21+).

Как рассказал сам водитель грузовика, он остановился на "зебре", чтобы пропустить пешеходов. Когда автомобиль продолжил движение, мужчина почувствовал толчок. Оказалось, из высокой кабины большегруза водитель не заметил женщину, которая решила перебежать дорогу в последнюю секунду.

На видео видно, что женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу, а за пару метров до него. Она начала движение после того, как грузовик тронулся. Более того, женщина бежала и не посмотрела по сторонам.

На резонансное ДТП отреагировали в горсовете Днепра. Как заявил на своей странице в соцсети заммэра Михаил Лысенко, наехавший на женщину грузовик принадлежит городскому коммунальному предприятию.

"Автомобиль участвовавший в ДТП принадлежит городскому коммунальному предприятию. Жуткий день, страшная трагедия, которая унесла жизнь женщины и сломала судьбу водителю", - написал Лысенко.

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