Зима в феврале восстанавливает свой статус, однако, несмотря на усиление мороза, солнца на выходных в Украине будет все больше. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 23-24 февраля антициклон вытеснит из страны пасмурную погоду, которая охватила юго-запад Украины, в связи с чем об осадках не стоит беспокоиться. Однако морозы усилятся. В ночные часы на выходных ожидается -7...-13 градусов, на северо-востоке -12...-17 градусов, днем -3...-9 градусов. Днем в воскресенье на Западе и Севере страны температура повысится до -3...+2 градусов. В начале следующей недели потепление должно охватить большую часть украинских областей.

В столицу 23-24 февраля также придут морозы, ночью предполагается -6...-9 градусов, на окраинах, при прояснениях до -10 градусов. Днем 23 февраля ожидается около -4...-6 градусов, 24 февраля начнется ослабление мороза до 0...-2 градусов. В понедельник в Киеве будет тепло: +2...+4 градуса.

"Поэтому пару дней снова можно выглядеть, как укутанное чучело на огороде, а уже в понедельник - элегантными гражданами в легкой одежде", - написала синоптик.

Скриншот: Facebook/Наталья Диденко.

Фото: Facebook/Наталья Диденко

Ранее синоптик предупредила о резкой смене погоды в ближайшие дни, предсказав метели и морозы.

Также спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды с пятницы и ночных морозах до -18 градусов.