В Синоде Румынской Православной Церкви заявили, что Константинопольский патриархат предоставил Томос об автокефалии лицам, "находящимся в расколе со всем Православием". Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Церкви по результатам собрания, которое состоялось в четверг, 21 февраля, передают Вести.

"Вселенский Патриархат предоставил Томос об автокефалии иерархам, духовенству и верующим (ПЦУ - Прим.Ред.), которые были в расколе с Русской Православной Церковью и всем Православием, но этот Томос был принят только православными украинцами, которые не были в общении с Московским Патриархатом. Таким образом, проблема церковного единства Украины в настоящее время не полностью решена", - отмечается в заявлении.

По поводу сложившейся в Украине ситуации, Священный Синод Румынской Православной Церкви предлагает уладить вопрос посредством дискуссии между Константинопольским и Московским Патриархатами.

"В случае неудачного двустороннего диалога необходимо созвать Синаксис всех Предстоятелей Православных Церквей для решения существующей проблемы", - говорят в Румынской церкви.

Как сообщала "Страна", на интронизации Епифания не было иерархов других поместных церквей.

Отметим, что Филарет рассказал о связях ПЦУ и СБУ.

Напомним, что в Украинской православной церкви заявили о непризнании ПЦУ всеми поместными церквями.