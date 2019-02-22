Подозрения в служебной халатности, которая 2 января привела к смерти младенца в лифте, объявили заместителю мэра Сум и еще одному городскому чиновнику. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Отмечается, что следствие установило всех лиц, действия или бездействие которых привели к гибели 2,5-месячного малыша в лифте.

Уточняется, что правоохранители сообщили чиновникам о подозрении 21 февраля. По мнению следствия, заместитель мэра Сум должен был следить за эксплуатацией жилищного фонда, в том числе и за содержанием лифтов. Также он возглавлял комиссию по безопасной работе лифтов.

Второй подозреваемый - директор Департамента инфраструктуры, который заключал договора на проведение капитальных ремонтов более 180 лифтов в Сумах стоимостью 34,5 миллиона гривен, в том числе лифтов дома по ул. Супруна, 32/1, где погиб младенец.

Сообщается, что через месяц после так называемого капитального ремонта лифта, в котором позже погиб младенец, указанным должностным лицам горсовета начали поступать жалобы от жильцов дома на работу подъемника. В частности, жаловался на плохую работу лифта и дедушка младенца.

"Однако чиновники не предприняли никаких действенных мер, направленных на устранение неполадок. Фактически, они самоустранились от выполнения своих непосредственных обязанностей", - отметили в прокуратуре.

Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 367 (неисполнение или ненадлежащее исполнении должностным лицом служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти человека) УК Украины. Чиновникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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