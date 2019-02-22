Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины 22 февраля проводят обыски в Полтавской облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по организации схемы получения неправомерной выгоды должностными лицами Полтавской области. В рамках указанного уголовного производства с целью установления обстоятельств, которые… подлежат доказыванию, детективами НАБУ проводится ряд согласованных прокурорами САП и санкционированных судом обысков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в уголовном производстве никому о подозрении не сообщалось. Досудебное расследование продолжается. САП не сообщаете конкретных должностей и имен лиц, у которых проходили обыски.

Как сообщает местное издание ЗМІСТ, обыски проводятся, в частности, в кабинете первого заместителя главы администрации Андрея Песоцкого. Правоохранители, которые проводят следственные действия, отказываются от комментариев и запрещают проводить фотосъемку. "Обыски проходят за закрытыми дверями кабинета Песоцкого. Сам чиновник пока отсутствует на рабочем месте, его прихода ждут правоохранители", - говорится в сообщении.

Фото: zmist.pl.ua

По предварительной информации издания, вероятно обыски проводятся в рамках досудебного расследования по признакам правонарушения, предусмотренного ч 4. статьи 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение). Впоследствии в агентстве добавили, к детективы НАБУ покинули кабинет Песоцкого, а его помощница отказывается комментировать, когда чиновник появится на работе.

Отмечается также, что обыски должны были провести в кабинете председателя Полтавской ОГА Валерия Головко. "По предварительной информацией, обыски у Головко провели еще в 5:00 утра", - добавили в издании.

Кстати, сам Головко заявил о политической провокации. "Сегодня в администрации проводятся обыски. Но это лишь политические провокации со стороны наших оппонентов. Кое-кто никак не может принять, что нам полностью удалось исключить из нашей работы политический компонент. Это уже не первая попытка снова начать в регионе какие-то междоусобицы. Но я предупреждаю, что все это бесполезно. Расшатать Полтавщину и страну перед президентскими выборами не получится", - заявил он.

Как сообщили Украинской правде в пресс-службе НАБУ, сегодня детективы проводят обыски не только по месту работы, но и жительства ряда должностных лиц Полтавской ОГА.

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