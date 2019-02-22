Украинского олигарха Рината Ахметова обвинил в организации систематической слежки за журналистом Михаилом Ткачом и всей съемочной группой программы "Схемы". Об этом в социальной сети Facebook сообщила автор и ведущая передачи Наталья Седлецкая в четверг, 21 февраля.

По ее словам, преследования начались еще в сентябре 2018 года. "Когда Михаил с оператором выезжают на съемки, за ними увязывается хвост", - пишет она.

При этом, как сообщила Седлецкая, в слежке за редакционной машиной "Схем" участвуют одни и те же автомобили, которые преследуют его как по всему Киеву, так и за городом, в частности, возле аэропорта Жуляны или в элитных поселениях, где проживают украинские чиновники.

Ведущая уверена, что за этим стоит именно Ринат Ахметов, так как все автомобили, которые следят за телевизионщиками, принадлежат охранной фирме ООО "Дельта-Донбасс", владельцем которой является олигарх.

"Мы ранее неоднократно рассказывали о связях самого олигарха Ахметова, о том как он сохранил свои позиции при постмайдановской власти и продолжаем фиксировать его непубличные контакты с первыми лицами государства. Похоже, этому и пытаются помешать у олигарха", - пишет Седлецкая.

Журналисты надеются, что после придания этим фактам огласки преследования прекратятся, и они снова смогут беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности, в том числе, расследовать связи Ахметова с украинской политической элитой. Кроме того, Седлецкая сообщила, что с видеозаписями преследований ознакомились медиаюристы, которые тоже обнаружили в них факты препятствования журналистской деятельности, что должно быть наказано по закону.

Фото: Facebook/Natalie Sedletska

Скриншот: Facebook/Natalie Sedletska

Видео: YouTube/Радіо Свобода

Ранее мы писали, что журналисты возмутились решением суда, разрешившему Генпрокуратуре изучить звонки и переписку главреда программы "Схемы".

Также сообщалось, что Ахметов купил Донецкий металлургический завод, который сепаратисты уже успели переименовать в честь Юза.